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Культура

Куда сходить в Пскове в День Святой Равноапостольной Княгини Ольги (АФИША)

24 июля 2019 года, 09:05

В среду, 24 июля, жители Псковской области отмечают День Святой Равноапостольной Княгини Ольги. О том, какие праздничные события запланированы в областном центре, читайте ниже.

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10.00 - Крестный ход от православных храмов Пскова на Вечевую площадь.

12.00 - Торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора.

Выставки в часы работы библиотек:

С 1 по 31 июля - «Милый сердцу уголок!». Выставка работ студентов политехнического колледжа ко Дню города (Библиотека-Центр детского чтения, улица Розы Люксембург, 23).

С 10 по 31 июля - «Любимый сердцем город». Выставка-открытка (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, улица Труда, 20).

С 16 по 26 июля - «Земля Псковская, древняя и современная». Книжно-иллюстрированная выставка об истории Псковской земли (Библиотека микрорайона Овсище, улица Алёхина, 20).

С 17 по 30 июля - «Кем и чем славен наш город». Книжно-иллюстрированная выставка и игра-викторина ко Дню города (Библиотека «Диалог», улица 1-я Посёлочная, 15).

Напомним, на минувших выходных в Псков грандиозно отметили День города. Гостей и жителей областного центра ждали концерт певицы Натали, фестиваль водных фонариков и красочный фейерверк.

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