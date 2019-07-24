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Общество

Михаил Ведерников: Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в жизни города

24 июля 2019 года, 09:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей регионе области с Днем Святой Равноапостольной Княгини Ольги.

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю с Днём Святой Равноапостольной Княгини Ольги!

Княгиня Ольга, пожалуй, самая известная уроженка Псковской земли. Она сыграла ключевую роль в становлении культурной, духовной и государственной жизни Киевской Руси, и стала одним из важнейших символов православной веры.

Её фигура вызывала интерес во все времена. Она первая христианская правительница Руси, героиня средневековых сказаний, любящая мать и жена, чью верность неоднократно воспевали в художественных произведениях.

Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни города. Выбирая между всеми историческими личностями в конкурсе «Великие имена России», именно её имя выбрали псковичи для названия нашего аэропорта.

Отдавая дань уважения её памяти, мы сохраняем преемственность традиций и переносим в будущее наше общее культурное наследие.

Поздравляю всех жителей Пскова с праздником и желаю всем счастья, любви и благополучия. Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела.

Михаил Ведерников: Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в жизни городаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
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