Михаил Ведерников: Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в жизни города

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю с Днём Святой Равноапостольной Княгини Ольги!

Княгиня Ольга, пожалуй, самая известная уроженка Псковской земли. Она сыграла ключевую роль в становлении культурной, духовной и государственной жизни Киевской Руси, и стала одним из важнейших символов православной веры.

Её фигура вызывала интерес во все времена. Она первая христианская правительница Руси, героиня средневековых сказаний, любящая мать и жена, чью верность неоднократно воспевали в художественных произведениях.

Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни города. Выбирая между всеми историческими личностями в конкурсе «Великие имена России», именно её имя выбрали псковичи для названия нашего аэропорта.

Отдавая дань уважения её памяти, мы сохраняем преемственность традиций и переносим в будущее наше общее культурное наследие.

Поздравляю всех жителей Пскова с праздником и желаю всем счастья, любви и благополучия. Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела.