Михаил Ведерников: Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в жизни города

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей регионе области с Днем Святой Равноапостольной Княгини Ольги.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей регионе области с Днем Святой Равноапостольной Княгини Ольги.
Уважаемые жители Псковской области!
Поздравляю с Днём Святой Равноапостольной Княгини Ольги!
Княгиня Ольга, пожалуй, самая известная уроженка Псковской земли. Она сыграла ключевую роль в становлении культурной, духовной и государственной жизни Киевской Руси, и стала одним из важнейших символов православной веры.
Её фигура вызывала интерес во все времена. Она первая христианская правительница Руси, героиня средневековых сказаний, любящая мать и жена, чью верность неоднократно воспевали в художественных произведениях.
Святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни города. Выбирая между всеми историческими личностями в конкурсе «Великие имена России», именно её имя выбрали псковичи для названия нашего аэропорта.
Отдавая дань уважения её памяти, мы сохраняем преемственность традиций и переносим в будущее наше общее культурное наследие.
Поздравляю всех жителей Пскова с праздником и желаю всем счастья, любви и благополучия. Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела.