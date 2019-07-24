Подать заявку на участие в «Медовом фестивале» псковичи могут с помощью телефона

На псковский «Медовый фестиваль», который состоится 17 августа в Пскове, подали заявки 25 пчеловодов. В нынешнем году фестиваль проёдет уже в девятый раз. Об этом пишет Псковское агентство информации.

На праздничных площадках можно будет приобрести мёд в розлив и в сотах, восковые свечи, прополис и множество другой продукции. Кроме того, мастера, мастерицы и ремесленники привезут на «Медовый фестиваль» посуду, прихватки, расшитые полотенца, керамику, разделочные доски, одежу и игрушку ручной работы.

Для того, чтобы стать участником праздника, пчеловодам и ремесленникам нужно обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 и написать сообщение администраторам группы «Медового фестиваля» ВКонтакте.