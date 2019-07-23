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Общество

Михаил Ведерников – псковичам: В наших силах преумножить переданное нам наследие

23 июля 2019 года, 16:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорогие псковичи!

Поздравляю Вас с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков!

За последнее десятилетие российскими архивами, библиотеками, общественными организациями и отдельными энтузиастами была проведена колоссальная работа по оцифровке фотографий и видеозаписей середины прошлого века.

Сегодня в открытом доступе есть все данные, чтобы получить полную картину событий Великой Отечественной войны в Пскове. Причинённые разрушения, последствия оккупации, потерянные культурные памятники, — каждый фрагмент может быть воспроизведён с шокирующей точностью.

И также можно посмотреть, с каким энтузиазмом, с какой невероятной силой воли люди отстраивали город, как трудились под лозунгом «Сделаем наш родной Псков лучшим, чем он был до войны».

Труды того поколения до сих пор служат нам верой и правдой, составляют основу красоты нашего города. В 40-х, в 50-х годах была проделана потрясающая созидательная работа, и этот подвиг мы чествуем с таким же уважением и гордостью, как и героические действия Советской Армии.

В наших силах преумножить переданное нам наследие. Сохранение историческое облика Пскова, защита его уникальности на государственном и международном уровне, поддержание порядка и благоустройства, — всё это наш непосредственный долг, которому мы должны быть верны каждый день.

Уверен, что мы с честью выполним все эти задачи. Сегодня, отмечая день города, мы снова можем сказать: «Сделаем наш родной Псков лучшим, чем он был вчера», ведь общими усилиями нам по силам любая задача.

От всей души поздравляю каждого жителя Пскова с праздником и желаю счастья, удачи и благополучия! Пусть над нашим городом всегда будет мирное небо!


Михаил Ведерников – псковичам: В наших силах преумножить переданное нам наследиеМихаил Ведерников, губернатор Псковской области
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