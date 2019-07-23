Застолье с бесплатным угощением организовал для ветеранов великолукский мясокомбинат

Великолукский мясокомбинат поддержал акцию для ветеранов на «Кургане Дружбы» и организовал застолье с бесплатным угощением. Кроме того, всем пришедшим ветеранам войны и участникам партизанского движения вручили памятные подарки. Об этом пишет Псковское агентство информации.

На предприятия подчеркнули, что подобные встречи останутся доброй традицией:

«Преемственность поколений поможет ещё долго восхвалять подвиг бойцов и народа, защищавших свою родину от фашистских захватчиков».

Напомним, встреча на «Кургане Дружбы» собрала около 160 ветеранов.

Ежегодно в июле здесь собираются представители трех стран – России, Латвии и Белоруссии.