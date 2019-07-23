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Общество

Миллионный штраф и 20 лет тюрьмы грозит псковичу, делавшему закладки наркотиков

23 июля 2019 года, 15:53

Псковича, который на протяжении нескольких месяцев, занимался закладками на территории областного центра, находится под домашним арестом. Его обвиняют в 44 преступлениях, связанных с размещением наркотических закладок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

С 24 мая по 25 сентября 2018 года этот 28-летний молодой человек закладывал в Пскове тайники с наркотиками, фотографировал их, указывал географические координаты и отправлял пользователям интернета. За свою деятельность парень получал электронную валю, которую потом обналичивал.

При обыске в общей сложности у гражданина изъяли около килограмма различных наркотических и психотропных веществ.

Сейчас ему грозит двадцать лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

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