Миллионный штраф и 20 лет тюрьмы грозит псковичу, делавшему закладки наркотиков

Псковича, который на протяжении нескольких месяцев, занимался закладками на территории областного центра, находится под домашним арестом. Его обвиняют в 44 преступлениях, связанных с размещением наркотических закладок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

С 24 мая по 25 сентября 2018 года этот 28-летний молодой человек закладывал в Пскове тайники с наркотиками, фотографировал их, указывал географические координаты и отправлял пользователям интернета. За свою деятельность парень получал электронную валю, которую потом обналичивал.

При обыске в общей сложности у гражданина изъяли около килограмма различных наркотических и психотропных веществ.

Сейчас ему грозит двадцать лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.