Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)

Юным художникам предлагают нарисовать комикс о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, а также о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

Участниками конкурса могут стать школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки оценят в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Работы принимаются до 5 августа. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку по этой ссылке.

Оксана Федорова выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа. Среди призов – билеты в детский городской клуб «Лето Побед».