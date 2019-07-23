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Общество

Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)

23 июля 2019 года, 15:38

Победительница конкурса «Мисс Вселенная», уроженка Пскова Оксана Федорова возглавила жюри всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Об этом «Псковской правде» сообщила редактор информационного центра «Музея Победы» Юлия Григорьева.

Юным художникам предлагают нарисовать комикс о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, а также о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

Участниками конкурса могут стать школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки оценят в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Работы принимаются до 5 августа. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку по этой ссылке.

Оксана Федорова выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа. Среди призов – билеты в детский городской клуб «Лето Побед». 

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