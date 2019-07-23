Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)

Победительница конкурса «Мисс Вселенная», уроженка Пскова Оксана Федорова возглавила жюри всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Об этом «Псковской правде» сообщила редактор информационного центра «Музея Победы» Юлия Григорьева.
Победительница конкурса «Мисс Вселенная», уроженка Пскова Оксана Федорова возглавила жюри всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Об этом «Псковской правде» сообщила редактор информационного центра «Музея Победы» Юлия Григорьева.
Участниками конкурса могут стать школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки оценят в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Работы принимаются до 5 августа. Для этого необходимо заполнить соответствующую заявку по этой ссылке.
Оксана Федорова выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа. Среди призов – билеты в детский городской клуб «Лето Побед».