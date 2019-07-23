Обменивать незарегистрированное оружие на деньги призывают жителей Псковской области

Жителей Псковской области призывают добровольно сдать оружие, которое находится в незаконном обороте. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сданное оружие стражи порядка принимают по письменному заявлению. Принимается не только оружие, но патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Жители региона, добровольно сдавшие оружие, освобождается от уголовной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

Полицейские напоминают, если вы случайно нашли оружие или боеприпасы – ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Сообщите о свое находке в дежурную часть по телефону: 02.