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Происшествия

Известна вероятная причина пожара, унесшего жизни четверых человек в Острове

23 июля 2019 года, 14:10

В Острове возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек, среди которых двое детей, на пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

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Возгорание произошло 23 июля в доме на улице 25 Октября. В результате происшествия погибли двое малолетних детей с мамой и бабушкой.

Эксперты считают, что пожар мог произойти из-за того, что кто-то воспользовался открытым огнем в подсобном помещении, расположенном под лестницей первого этажа.

Если вам что-либо известно об этом ЧП, следователи просят обратиться по адресу: Остров, улица Освобождения, дом 19. Телефон: 8(81152)3-14-57.

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