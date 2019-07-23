Путин поручил Медведеву отменить 0+ после вопроса псковской журналистки на Медиафоруме в Сочи

Президент России Владимир Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева ответственным за разработку предложений «по совершенствованию законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет». Доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Соответствующий пункт вошел в Перечень поручений по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение означает, что в скором времени в прошлое должна кануть возрастная маркировка 0+. Напомним, об абсурдности ее существования и злоупотреблении законодательством президенту на Медиафоруме 16 мая рассказала врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Магера (Шарипова). Президент с доводами псковской журналистки согласился (смотреть видео):

«Я с вами согласен, я сам иногда смотрю с удивлением. Трудно разобраться в этих «плюсах», грань, конечно, очень зыбкая, - заметил президент. - Давайте будем считать, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению. Надеюсь, решим его в соответствии со здравым смыслом».