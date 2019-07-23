Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова

Псковская «Комсомолка» приглашает 27 июля всех желающих в очередной Тур по новостройкам. Будущие новосёлы смогут посетить сразу шесть жилых комплексов: «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); жилой комплекс «Образцовый квартал» (улица Крестки, дом 7); жилой комплекс «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), жилой комплекс «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).
Будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.
Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры.
Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.
Участники Тура по новостройкам смогут пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме.
Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33). Старт в 11.00.
Запись по телефону: (8112) 702-042.