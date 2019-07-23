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Культура

Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова

23 июля 2019 года, 13:02

Псковская «Комсомолка» приглашает 27 июля всех желающих в очередной Тур по новостройкам. Будущие новосёлы смогут посетить сразу шесть жилых комплексов: «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); жилой комплекс «Образцовый квартал» (улица Крестки, дом 7); жилой комплекс «Европа» (улица Пражская, дом 8/12); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), жилой комплекс «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).

Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова
Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры.
Будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова
Участники Тура по новостройкам смогут пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме.
Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отъезд от «Дома печати» (улица Пароменская, дом 21/33). Старт в 11.00.

Запись по телефону: (8112) 702-042.

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