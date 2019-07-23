Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО помогла в проведении Дня города Пскова и молодежного форума «Без границ» в Себежском районе. В общей сложности было собрано около 170 кубических метров мусора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.