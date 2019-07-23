Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО помогла в проведении Дня города Пскова и молодежного форума «Без границ» в Себежском районе. В общей сложности было собрано около 170 кубических метров мусора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.
На День города в областном центре установили около полусотни контейнеров различных емкостей и почти 2 000 специальных пакетов для сбора отходов.
Компания «Экопром» помогает в проведении масштабных мероприятий в Псковской области.
Фото пресс-службы компании.
«На форуме «Без границ» работа велась в ежедневном режиме», - отметил директор компании Сергей Пайст.
По его словам, вечернее время работ никак не повлияло на качество уборки.
Отметим, «Экопром» уже традиционно помогает в проведении всех масштабных событий в Псковской области, обеспечивая бесперебойный вывоз мусора.