Фестиваль колокольного звона и виртуальная экскурсия по местам боевой славы: куда сходить в Пскове 23 июля

В Пскове продолжают отмечать День города. Основные праздничные события состоялись 20 июля на Октябрьской площади, среди которых были концерт российской певицы Натали и красочный 7-минутный фейерверк. О том, где отдохнуть в Пскове 23 июля читайте ниже.

11.00 - «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг» (Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», улица Карбышева, 4).

11.00 - «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия (Библиотека микрорайона Овсище, улица Алёхина, 20).

12.00 - Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской (Поселок Выбуты).

12.00 - «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края (Детская экологическая библиотека «Радуга», улица Новосёлов, 11).

16.00 - «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы» (Площадь Победы).

Первый международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги, который посетят профессиональные звонари из Москвы и Петербурга.