Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Фестиваль колокольного звона и виртуальная экскурсия по местам боевой славы: куда сходить в Пскове 23 июля

23 июля 2019 года, 10:40

В Пскове продолжают отмечать День города. Основные праздничные события состоялись 20 июля на Октябрьской площади, среди которых были концерт российской певицы Натали и красочный 7-минутный фейерверк. О том, где отдохнуть в Пскове 23 июля читайте ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову
11.00 - «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг» (Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», улица Карбышева, 4).

11.00 - «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия (Библиотека микрорайона Овсище, улица Алёхина, 20).

12.00 - Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской (Поселок Выбуты).

12.00 - «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края (Детская экологическая библиотека «Радуга», улица Новосёлов, 11).

16.00 - «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы» (Площадь Победы).

Первый международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги, который посетят профессиональные звонари из Москвы и Петербурга.

Фестиваль колокольного звона и виртуальная экскурсия по местам боевой славы: куда сходить в Пскове 23 июля

В программе: торжественные звоны на колокольнях, звонницах Пскова, звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора, круглый стол (научно-практическая конференция) на тему «Из истории колоколов Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников – псковичам: В наших силах преумножить переданное нам наследие
Застолье с бесплатным угощением организовал для ветеранов великолукский мясокомбинат
Миллионный штраф и 20 лет тюрьмы грозит псковичу, делавшему закладки наркотиков
Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)
Обменивать незарегистрированное оружие на деньги призывают жителей Псковской области
Известна вероятная причина пожара, унесшего жизни четверых человек в Острове
Путин поручил Медведеву отменить 0+ после вопроса псковской журналистки на Медиафоруме в Сочи
Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова
Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

День города
В 2019 году основные мероприятия праздника пройдут в 20 июля на Октябрьской площади.
Россия отдаёт долг Пскову

Культура
23 июля 09:35

Россия отдаёт долг Пскову

Что стало с директорами объединенных Псковского и Изборского музеев, как новый руководитель собирается превратить для посетителей визит в музей в праздник, какой уникальный шанс выпал Пскову и кто решит судьбу филиалов
Двадцать вместо шести

Культура / ТВ
17 июля 12:41

Двадцать вместо шести

Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку
Вровень с Вавилоном

Культура / Наследие
16 июля 11:06

Вровень с Вавилоном

Какая выгода Пскову от внесения древних памятников в ЮНЕСКО, что будет с ними дальше, почему сократилась псковская номинация и какие еще объекты могут попасть в Список всемирного наследия