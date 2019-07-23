Высоких результатов добились псковские гребцы на соревнованиях в Московской области

В московском городе Бронницы состоялись Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, участниками которых стали более 350 спортсменов из 25 регионов России. Псковские гребцы спортивной школы «Ника» также вошли в число участников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По итогам заездов псковичи пять раз поднялись на пьедестал почета.

Александр Кормильцев завоевал первое место в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и второе место на дистанции 1000 метров.

Ангелина Семенова выиграла две серебряные медали в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и на дистанции 1000 метров.

В составе «двойки» Евгенией Семеновой спортсменка заняла первое место в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Бронзовая медаль в заезде байдарок-двоек досталась Ивану Жданову и Артему Салкину.