Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Высоких результатов добились псковские гребцы на соревнованиях в Московской области

23 июля 2019 года, 10:38

В московском городе Бронницы состоялись Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, участниками которых стали более 350 спортсменов из 25 регионов России. Псковские гребцы спортивной школы «Ника» также вошли в число участников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По итогам заездов псковичи пять раз поднялись на пьедестал почета.

Александр Кормильцев завоевал первое место в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и второе место на дистанции 1000 метров.

Ангелина Семенова выиграла две серебряные медали в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров и на дистанции 1000 метров.

В составе «двойки» Евгенией Семеновой спортсменка заняла первое место в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров.

Бронзовая медаль в заезде байдарок-двоек досталась Ивану Жданову и Артему Салкину.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников – псковичам: В наших силах преумножить переданное нам наследие
Застолье с бесплатным угощением организовал для ветеранов великолукский мясокомбинат
Миллионный штраф и 20 лет тюрьмы грозит псковичу, делавшему закладки наркотиков
Оксана Фёдорова пригласила юных псковичей поучаствовать в конкурсе комиксов (ВИДЕО)
Обменивать незарегистрированное оружие на деньги призывают жителей Псковской области
Известна вероятная причина пожара, унесшего жизни четверых человек в Острове
Путин поручил Медведеву отменить 0+ после вопроса псковской журналистки на Медиафоруме в Сочи
Сразу шесть жилых комплексов смогут посетить участники нового Тура по новостройкам Пскова
Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»

Комментарии

Авторизация
No comments
День спорта

Спорт / Соревнования
18 июля 09:59

День спорта

За кого идти болеть во время главного городского праздника
12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

Спорт
12 июля 10:10

12 спортивных турниров, в которых каждый пскович может принять участие

«Псковская правда» собрала под одной шапкой командные и индивидуальные соревнования

Общеукрепляющая

Спорт
26 июня 10:25

Общеукрепляющая

Псковская область сблизилась с Индией на коврике для йоги (ФОТОРЕПОРТАЖ)