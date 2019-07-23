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Происшествия

Великолучанин поругался с подвыпившей подругой и угодил в больницу с ножевым ранением

23 июля 2019 года, 10:32

Выяснение отношений между собутыльниками в Великих Луках привело к серьезным последствиям. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 20 июля в городе на Ловати в квартире дома на проспекте Гагарина во время застолья произошел конфликт. 57-летняя безработная ранее судимая женщина поругалась со своим 48-летним приятелем. В пылу гнева женщина ударила собутыльника ножом в живот, в результате чего тот попал в больницу.

Подозреваемую задержали по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело. Идёт следствие.

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