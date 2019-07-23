В великолукскую деревню Золотково благодаря прокуратуре вернулась горячая вода

После вмешательства прокуратуры в Великолукском районе восстановили горячее водоснабжение жилых домов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в городе на Ловати в июне нынешнего года из-за задолженности у предприятия «Райэнергоремонт» за оказанную коммунальную услугу перестало подавать воду на котельную, которая расположена в великолукской деревне Золотково. Вследствие чего, прекратилось горячее водоснабжение квартир, владельцы которых добросовестно оплачивали коммунальные услуги.

Прокурор через суд потребовал возобновить предоставление услуг. Вскоре нарушения закона были удовлетворены.