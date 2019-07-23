Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков презентовал несколько новых песенных сборников

В псковском Городском культурном центре прошла презентация песенных сборников «Заонеженка», «Русская фамилия» и «Песенное творчество» заслуженного деятеля искусств Карелии, заслуженного работника культуры России, автора гимна Пскова, почетного гражданина города Николая Мишукова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.