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Политика

Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков презентовал несколько новых песенных сборников

23 июля 2019 года, 09:35

В псковском Городском культурном центре прошла презентация песенных сборников «Заонеженка», «Русская фамилия» и «Песенное творчество» заслуженного деятеля искусств Карелии, заслуженного работника культуры России, автора гимна Пскова, почетного гражданина города Николая Мишукова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Почетный гражданин Пскова Николай Мишуков презентовал несколько новых песенных сборников
Презентация песенных сборников Николая Мишукова прошла в Пскове.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
Главный участник творческой встречи исполнил свои произведения и поделился со своими зрителями воспоминаниями и историями из жизни.

«Ваше отношение к любимому делу заслуживает особого уважения, благодаря Вам культурная жизнь Пскова стала заметно богаче», - поздравил Николая Мишукова парламентарий Григорий Тручин.

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