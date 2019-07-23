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Культура

На фестиваль «Когда мы были на войне…» приглашают жителей Псковской области 2 августа

23 июля 2019 года, 09:27

В пятницу, 2 августа, в 16.00 в деревне Шики Островского района состоится областной фестиваль «Когда мы были на войне….», на котором соберутся более 150 почитателей военно-исторического фольклора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Фестиваль начнется с возложения цветов к мемориалу погибшим жителям деревни Шики в годы Великой Отечественной войны.

Затем состоится традиционная праздничная проходка по главной деревенской улице.

Строкой из знаменитой частушки «Дайте, дайте ходику весёлому народику!» гости и участники фестиваля будут приглашены в частушечный круг.

Зрители услышат песни военных лет, частушки, стихи, рассказы, фронтовые байки, всё то, что поднимало дух в сложнейшее для страны время.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс блюд военно-полевой кухни. Ведущий фестивальной программы – заслуженный артист России Сергей Попков. 

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