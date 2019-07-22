В Пыталовском районе прошли торжества в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Пыталовском районе прошли торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, митинг прошел в сквере «30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков». Заместитель главы администрации Пыталовского района Вячеслав Веселиков зачитал приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова:

- 75 лет назад в ходе Псковско-Островской наступательной операции южнее города Острова была прорвана оборонительная линия „Пантера“ и началось отступление немецких войск, в результате которого 22 июля был освобожден город Пыталово. За освобождение сел, городов и районов Псковской области отдали свои жизни многие местные жители. Как свидетельство уважения и признательности павшим за родину в городе Пыталово был открыт мемориальный памятник в городском сквере. Возрождение района потребовало долгих десятилетий, но руками своих жителей Пыталово и Пыталовский район были спасены. Они выстояли, несмотря на страшный и безжалостны удар, эхо которого ощущается до сих пор. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг советского народа. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого великого наследия, - говорится в приветственном адресе Главы региона.

Участники памятного митинга почтили память бойцов, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость своей Родины, минутой молчания. Затем официальные лица, жители и гости района возложили цветы и венки к братской могиле. Праздничная программа продолжилась в Музее Дружбы народов истории Пыталовского края, где была организована выставка фондовых экспонатов «Освобождение Пыталовского района: как это было…»

На территории Пыталовского района расположено 23 захоронения советских воинов, партизан, мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. В них захоронено 516 человек, установлены фамилии 497 погибших. На военную службу сюда было призвано более 2,3 тыс человек, из них более 1,1 тыс - погибли на фронте и в партизанских отрядах, без вести пропали около 400. На территории муниципалитета активно действовало антифашистское подполье, партизанское движение и велась, так называемая, железнодорожная война.