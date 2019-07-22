На благоустройство площади Дома культуры в Усвятах выделено 1,5 млн рублей

Площадь районного Дома культуры в Усвятах благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил исполняющий полномочия главы Усвятского района Дмитрий Петров, работы по благоустройству уже начались. На площади планируется сделать пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки, установить бортовой камень и малые архитектурные формы, озеленить территорию.

Работы планируется выполнить в течение месяца. На эти цели из районного бюджета направлено 1 млн 508 тысяч 85 рублей.

Напомним, что в апреле губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки посетил Усвятский районный Дом культуры. Тогда глава региона отметил, что необходимо в будущем предусмотреть возможность установки на территории учреждения детской площадки. Также глава региона пригласил учреждение к участию в проекте по созданию библиотек нового поколения. Власти возьмутся за дальнейший ремонт библиотеки, а партнеры проекта помогут с оборудованием.

Также на территории района пройдут и другие социально-значимые мероприятия:

с 25 июля в Усвятах начнётся ремонт пешеходного перехода через протоку. А с 29 июля в Усвятах стартуют работы по ремонту дорог по улицам Дзержинского, Комсомольской, Труда и Заозерной. 26 июля в домах у семей Рабенок и Чернышовых, отметивших 50 лет со дня свадьбы, пройдут чествования: супругам вручат юбилейные медали. А 27 июля в Усвятах на многофункциональной спортивной площадке состоится межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти ветеранов футбола Усвятского района.