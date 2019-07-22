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Досуг / Афиша

Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову

22 июля 2019 года, 16:29

Известная певица Натали в субботу, 20 июля, в День города Пскова, давала праздничный концерт, который собрал огромное количество людей на Октябрьской площади. А в воскресенье Натали гуляла по Пскову, Кремлю, любовалась достопримечательностями города и делилась с подписчиками фотографиями на странице в «Инстаграме».

Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову
Городом с прекрасной энергетикой назвала певица Натали Псков
Фото из "Инстаграмма" певицы
Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову

Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову

Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову

Певица Натали поделилась фотографиями с экскурсии по Пскову


«Прекрасный город Псков! – подписала Натали фотографии. – Вчера (20 июля) – празднование Дня города! Благодарю за энергию и аплодисменты! Аплодирую вам! Поздравляю ещё раз! А сегодня – маленькая экскурсия в Псковский кремль. Смотровая площадка у устья реки ПсковА. А ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная. «Трактир 903» напоминает всем дату основания Пскова. Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей. История города, конечно, богатая».

В комментариях под этим постом отписались и псковичи, и гости города. Они тоже делились своими впечатлениями: «Ждём вас ещё к нам». «Как жаль, что не встретили вас. Тоже гуляем сегодня в городе». «Было круто».

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