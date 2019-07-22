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Общество

На экологический праздник в Псков привезут фотовыставку и викторину

22 июля 2019 года, 16:22

На экологический праздник «РосянкаFEST» приедет Керженский заповедник из Нижегородской области. Для детей разных возрастов его сотрудники подготовили интересные викторины о животном и растительном мире заповедника. Также обещают химические опыты. Победителей ждут призы. О Керженском заповеднике гостям праздника расскажут стенды и буклеты.

Еще один гость праздника из Новгородской области – Рдейский заповедник. О заповеднике расскажет фотовыставка.

Познавательный экологический праздник «РосянкаFEST» пройдет 27 июля в 11 часов в Детском парке. Его организаторы - Полистовский заповедник и газета «Комсомольская правда - Псков».

Праздник назван в честь хищного растения росянки - одного из четырех символов заповедника с 25-летней историей. 

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