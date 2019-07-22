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Общество

Сергей Мезенцев поздравил с 90-летием жительницу Новоржевского района

22 июля 2019 года, 15:29

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев поздравил с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Михайлову. Об этом Сергей Мезенцев сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Замглавы администрации побывал в деревне Заречье Выборской волости 21 июля.

Он пожелал ветерану крепкого здоровья и выразил огромную благодарность за труд на благо района.

Напомним, что 17 июля Сергей Мезенцев подал документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост главы Новоржевского района. Его кандидатуру выдвинула партия «Единая Россия». Выборы главы муниципалитета пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

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