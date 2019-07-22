В Пскове вводятся новые правила благоустройства

Дизайн-код - свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов появится во всех ключевых населённых пунктах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства города 22 июля.

По словам губернатора, в Пскове документ стали разрабатывать в прошлом году и сегодня его итоговый вариант будет представлен на совещании. Изменения в правилах благоустройства будут достаточно масштабными, поэтому стоит задача внедрить их максимально безболезненно для тех, кого новшества коснутся.

Изменения будут рассмотрены на сессии Псковской городской Думы в сентябре, а до этого будет организовано обсуждение, в частности, в Общественной палате.

Губернатор отметил, что важно предусмотреть какие-то льготы для тех, кто ответственно подойдет к работе в рамках новых правил благоустройства и применять меры взыскания в отношении тех, кто в переходный период не проведет работу и не будет участвовать в улучшении внешнего вида города.

Также в рамках совещания глава администрации города Александр Братчиков представил проект правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова. По его словам, в первом квартале 2019 года проект прошел общественное обсуждение, а поступившие предложения нашли в нем отражение. В правила благоустройства вносят 5 новых разделов, в том числе правила размещения вывесок с дизайн-кодом, содержание фасадов зданий, строений, сооружений и так далее.

Он рассказал об этапах выбора вывесок, которые включают в себя деление территории на типовую и историческую зону, зеленые зоны, а затем показал удачные типы вывесок. Александр Братчиков подчеркнул, что в проекте много визуализации, чтобы он был понятен каждому жителю города.

Также сити-менеджер добавил, что сейчас разрабатываются дизайн-коды для размещения и оформления рекламных конструкций, ярмарок и нестационарных торговых объектов.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов обратил внимание на то, что Общественная палата региона считает необходимым увеличить размер штрафных санкций за нарушение правил благоустройства, в том числе за вывески, парковки на газонах и другие распространённые нарушения, о которых также сообщают на сайте губернатора.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что это абсолютно справедливые замечания. По его мнению, необходимо провести работу по рассмотрению вопроса об увеличении штрафов, проработать сами механизмы, а также перенять опыт Москвы и посмотреть, как применяют меры воздействия в столице.