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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил псковские власти за подготовку к Ганзе в части благоустройства города

22 июля 2019 года, 14:32

- К Ганзе в части благоустройства Пскова сделан большой шаг вперед, - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова 22 июля.

По его словам, в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени проделана большая работа. Глава региона поблагодарил за работу главу администрации Пскова Александра Братчикова и поручил и дальше продолжать работу для создания более комфортной среды в новых районах города, сохранения исторического облика зданий и привлечения инвесторов.

Ранее глава региона подчеркивал, что подготовка к Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове:

- Перемены в лучшую сторону продолжатся, а все обязательства, которые власти взяли на себя, обязательно будут доведены до конца, - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек.

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