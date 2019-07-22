Михаил Пашков покинет пост главы Новоржевского района

Глава Новоржевского района Михаил Пашков решил уйти в отставку. Как стало известно «Псковской правде», в понедельник, 22 июля, заявление главы рассмотрели депутаты Новоржевского районного Собрания.

Отставка была единогласно принята. Свои полномочия Михаил Пашков слагает 1 августа. А со 2 августа исполнять полномочия главы Новоржевского района будет Валентина Смирнова, которая сейчас является заместителем главы.

Михаил Пашков возглавлял район с 2009 года. Напомним, что в начале этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». 8 июля Бежаницкий районный суд наложил штраф на главу, однако в зале суда он был освобождён от наказания в связи с раскаянием.