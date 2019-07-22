Гостей праздника в честь княгини Ольги в Вытутах накормят ухой

23 июля в Выбутах состоится День княгини Ольги. Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре, праздник начнется в 9.00 божественной литургией в церкви Илии Пророка, продолжится в 11.00 обрядом крещения на реке Великая. В 12.00 – состоится водосвятный молебен в честь Святой равноапостольной великой княгини Ольги Российской.

Также в Выбутах в дни праздника пройдет ремесленная ярмарка. Планируется работа интерактивных площадок, ожидается выступление фолк-коллективов.

Впервые "Рыбница" в Выбутах организует для псковичей и гостей города, паломников, всех участников праздника большую трапезу. Гостей ждут: уха с «живого огня», расстегаи, рыбные деликатесы, знаменитые снетки и ряпушка, чай из дедушкиного самовара с пирожками.

В этом году мероприятия в честь княгини Ольги будут особенно масштабными, так как исполняется 1050 лет со дня ее кончины.

Отметим, что для желающих посетить праздник будет предоставлен бесплатный автобус в Выбуты. Отправление в 11.00 от маг. Зенден. Обратно 15.00