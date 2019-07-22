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Происшествия

В Великих Луках пропала 10-летняя девочка

22 июля 2019 года, 11:03

21 июля в Великих Луках пропала Полина Дзюбинская 2009 г.р. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 17часов девочка ушла из своего дома на улице Стадионной.

В Великих Луках пропала 10-летняя девочка
Полина Дзюбинская
Фото пресс-службы УМВД

Приметы: рост 140-145 сантиметров, волосы русые длинные. Была одета в розовую футболку, черные легинсы и черные сандалии.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины Дзюбинской, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8(811-53) 5-27-94 (дежурная часть), 8-906-223-11-28 (уголовный розыск) или 02.

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