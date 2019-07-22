В Великих Луках пропала 10-летняя девочка

21 июля в Великих Луках пропала Полина Дзюбинская 2009 г.р. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 17часов девочка ушла из своего дома на улице Стадионной.

Приметы: рост 140-145 сантиметров, волосы русые длинные. Была одета в розовую футболку, черные легинсы и черные сандалии.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины Дзюбинской, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8(811-53) 5-27-94 (дежурная часть), 8-906-223-11-28 (уголовный розыск) или 02.