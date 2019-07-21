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Общество

Специальный экобокс для сбора батареек установили в Пскове на улице Ленина

21 июля 2019 года, 10:53

В приемной Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству установили экобокс для сбора батареек. Сообщение об этом появилось в официальной группе регионального ведомства ВКонтакте.

«Любая батарейка – обычная «пальчиковая», аккумулятор мобильного телефона и любого современного гаджета – имеет особый знак: перечеркнутую мусорную корзину. Символ означает «Выбрасывать запрещено!». Но что с ней делать? Куда же нести использованные батарейки? - в экобокс!», - пишут организаторы акции.

Батарейки можно принести в часы работы Комитета с 9.00 до 18.00 в рабочие дни с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: Псков, улица Ленина, дом 6а, второй этаж, вход со двора. 

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