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Общество

Куда сходить и где отдохнуть в Пскове 21 июля (ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА)

21 июля 2019 года, 08:56

Во вторник, 23 июля, псковичи отметят 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летие первого упоминания Пскова в летописи.

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В преддверии праздника в областном центре проходят разнообразные праздничные события. Так, 20 июля на Октябрьской площади с большим концертом выступила известная российская певица Натали, а за час до полуночи на Набережной реки Великая прогремел красочный фейерверк.

О том, что ждет псковичей и гостей города в воскресенье, 21 июля, читайте ниже.

ПРОГРАММА НА 21 ИЮЛЯ

9.00 - Чемпионат Псковской области по ловле рыбы донной удочкой. Река Великая.

10.00 - «Псковская Ладья». Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ. Набережная реки Великой, Гребная база.

10.00 - Первенство Пскова по теннису среди юношей и девушек. Теннисные корты Естественно-математического лицея № 20, улица Текстильная, 18.

11.30 - Традиционный турнир по настольному теннису. Спортивный зал Псковского кооперативного техникума, улица Калинина, 13.

14.00 - Народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша. Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.

16.00 - «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка. В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов. Сквер у Центральной городской библиотеки, улица Конная, 6.

16.00 - «Оркестра военного медь». Праздничный концерт. Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.

17.00 - «Псковщина – песня отчая». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Русского народного хора. Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.

18.00 - «Псков – город молодых». Концертная программа коллективов «Дома офицеров». Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова.

18.00 - Турнир по футболу среди дворовых команд. Кубок «Освобождение». Спортивные площадки: Многопрофильный правовой лицей № 8, Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина, Многопрофильный лицей № 4.

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