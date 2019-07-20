Губернатор поручил отремонтировать зал для бокса в Пустошке

Кровлю специализированного зала для бокса в Пустошке отремонтируют. На эти цели выделят 500 тыс. рублей. Такое решение Михаил Ведерников принял сегодня, 20 июля, во время рабочей поездки в Пустошкинский район. В здании районного центра культуры, где находится спортзал, ремонта не было более 30 лет.

-Вчера, когда шли проливные дожди, с потолка непрерывно лилась вода. Из-за плохого состояния кровли во время непогоды очень сильно страдают внутренние помещения. В таких условиях очень трудно заниматься спортсменам, а уборка помещений после ливней влияет и на график тренировок, - рассказал председатель областного спорткомитета Иван Штылин.

После ремонта кровли муниципалитет проведет косметический ремонт помещения. Кроме того, к модернизации спортивного зала губернатор предложил привлечь и лесоперерабатывающие предприятия, которые работают на территории района.





