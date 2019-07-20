Михаил Ведерников поможет пустошкинской школе приобрести спортивный инвентарь

Губернатор Михаил Ведерников, сегодня, 20 июля, в рамках рабочей поездки, проконтролировал подготовку к новому учебному году в Пустошкинской сельской школе в деревне Вербилово. проконтролировал ход работ по подготовке к началу учебного года. Губернатор прошел по помещениям школы, осмотрел учебные классы, краеведческий музей и группу кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста. В здании сделают косметический ремонт, заменят оконных блоков. В 2018 году за счет средств областного и районного бюджетов была частично отремонтирована кровля. Точечный ремонт продолжат в этом году. На эти цели из областного бюджета планируется выделить около 400 тыс рублей. Особое внимание Михаил Ведерников обратил на ремонт двух учебных классов, где будет размещен Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь будут созданы зона компетенций и медиазоны. Михаил Ведерников поинтересовался дальнейшими планами по благоустройству территории. Директор школыСергей Лоборев рассказал, что часть работ администрация школы пытается сделать своими силами, но на все средств не хватает. Губернатор выразил готовность оказать поддержку в обустройстве зон для отдыха и спорта, а также в приобретении спортивного инвентаря. В связи с этим он поручил в ближайшее время подготовить предложения.