Опубликованы фото с празднования Дня города

Сегодня, 20 июля, основной день праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летию первого упоминания города в летописи. Для псковичей и гостей города подготовили большую праздничную программу. Гости праздника побывали на концертах, фестивалях, мастер-классах.

Завершится сегодняшний день концертом Натали на Октябрьской площади ( начало в 21.30) и фейерверком на Набережной в 22.30.

Большой фоторепортаж можно посмотреть здесь.