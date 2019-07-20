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Общество

Опубликованы фото с празднования Дня города

20 июля 2019 года, 17:48

Сегодня, 20 июля, основной день праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летию первого упоминания города в летописи. Для псковичей и гостей города подготовили большую праздничную программу. Гости праздника побывали на концертах, фестивалях, мастер-классах.

Завершится сегодняшний день концертом Натали на Октябрьской площади ( начало в 21.30) и фейерверком на Набережной в 22.30.

Большой фоторепортаж можно посмотреть здесь.

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