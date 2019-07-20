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Общество

Александр Котов: Мы можем сделать город лучше своим трудом, идеями и инициативами

20 июля 2019 года, 16:20

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил псковичей с Днем города.

-Прошедшие века вместили в себя ратные сражения и доблестные победы, государственное становление и зарождение духовных основ, формирование первых демократических институтов и великие культурные достижения. История Пскова – история России, - сказал Александр Котов. - У каждого жителя города есть свой Псков: кто-то больше всего ценит древнее зодчество, для кого-то это университетский студенческий город, а для кого-то – город-воин, страж западных рубежей Отечества.

Отдельные слова   благодарности Александр Котов адресовал ветеранам, от которых молодое поколение учится истинной любви к родному городу, стойкости, добру и созиданию. «Псков будет жить и развиваться. Сделать наш город лучше мы можем своим трудом, своими идеями и инициативами, своими достижениями. Давайте будем соответствовать величию древнего Пскова и продолжать славную историю нашего прекрасного города!» - говорится в поздравлении.



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