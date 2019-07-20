Вера Емельянова поздравила псковичей с Днем города

-Примите мои самые искренние поздравления с праздником. Мирного неба, душевной теплоты, благополучия и крепкого здоровья, - обратилась вице-губернатор Вера Емельянова к псковичам.



Вера Емельянова выразила отдельно благодарность ветеранам за труд, за преданность и любовь к родному городу.

-Воины проявили мужество и героизм при освобождении Пскова в июле 1944 года. Она подчеркнула, что долг каждого псковича – чтить память о павших на полях сражений, погибших мирных граждан, и тех, кто выстоял в Великой Отечественной войне, кто поднимал из руин города и поселки, сожженные деревни псковской земли, - сказала Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что региональные и городские власти будут делать все возможное, чтобы молодое поколение всегда помнило о собственной великой истории и с уважением относилось к своему древнему наследию. При этом вице-губернатор отметила, что псковским властям предстоит ещё многое сделать для социального и экономического развития города.

-Я уверена, что при активном участии жителей эта работа быстро принесет заметные и качественные результаты, - подчеркнула она.