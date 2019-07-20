Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Полицейские разыскивают пропавшего великолучанина

20 июля 2019 года, 10:03

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Уткина Владимира Павловича, 1953 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Он проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Пропавший покинул место жительства 27 апреля 2017 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В,П.Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.



Полицейские разыскивают пропавшего великолучанина
Фото пресс-службы УМВД по Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поручил отремонтировать зал для бокса в Пустошке
Михаил Ведерников поможет пустошкинской школе приобрести спортивный инвентарь
Опубликованы фото с празднования Дня города
Александр Котов: Мы можем сделать город лучше своим трудом, идеями и инициативами
Вера Емельянова поздравила псковичей с Днем города
Большая праздничная программа завершится сегодня салютом на набережной
Сегодня изменится схема движения общественного транспорта
Сегодня в Пскове пройдут основные мероприятия, посвященные Дню города
В Пскове открылась персональная выставка картин из бисера Геннадия Куркина

Комментарии

Авторизация
No comments
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)
Детская распродажа

Происшествия / Преступление
5 июля 14:25

Детская распродажа

Молодая псковичка не хотела отдавать нежеланного ребенка в приют и решила сама найти ему новую семью
Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках

Происшествия
20 июня 16:43

Глазами очевидца: что известно о стрельбе по детям в Великих Луках

Ребята во дворе дома играли в футбол. Внезапно раздался хлопок. Пуля попала прямо в спину одному из футболистов