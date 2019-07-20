Сегодня изменится схема движения общественного транспорта

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города, сегодня, 20 июля, псковские автобусы изменят свою маршруты.

20 июля 2019 года в период с 07.45 до 23.30

Закрыта для движения ул. Советская на участке от пл. Ленина до ул. Детской, ул. Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский пр-т от Октябрьской площади до ул. Некрасова, в связи с этим меняется схема движения маршрутов:

автобусы маршрутов№№4,17,116

с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева,ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал;

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду по ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на ул. Труда (обязательная остановка у церкви), ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к « Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута №№ 8, 8А следуют от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 19 следуют от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы и далее по маршруту на Цементный склад в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 207 « Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следует по ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следуют по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы, ул. Гражданской и далее по маршрутам (ост. «Детский парк» - отменяется).

автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршрутам (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются.



