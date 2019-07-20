Сегодня в Пскове пройдут основные мероприятия, посвященные Дню города

23 июля псковичи отметят 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летие первого упоминания Пскова в летописи. Основные мероприятия пройдут в городе 20 июля. Жителей и гостей города ждут концерты, квесты, фестивали. Начало мероприятий в 11 часов. Закончится осносновной праздничный день фейерверком на Набережной реки Великой в 22.30.
Праздничная программа на 20 ИЮЛЯ:
С 10.00 - спортивный фестиваль. База ДОСААФ, ул. Яна Райниса.
11.00 - «1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (организатор – компания «Вквестах»). Финский парк.
12.00 - «Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы. Детский парк, амфитеатр.
12.00 - «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города. Октябрьская площадь.
15.00 - «ColorFest». Фестиваль красок. Набережная реки Псковы у Троицкого моста.
16.00 - «Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (организатор – компания «Вквестах»). Улица Профсоюзная, набережная реки Великой.
19.00 - «Лучший город на земле». Концертная программа. Набережная реки Великой, амфитеатр.
19.00 - «С Днём рождения, город мой». Праздничная программа. Улица Профсоюзная.
20.00 - Фестиваль водных фонариков. Набережная реки Псковы у Троицкого моста.
20.00 - «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois). Набережная реки Великой у ТЭЦ.
21.00 - Показательные выступления парашютистов. Площадь Ленина.
21.30 - Выступление звезды Российской эстрады Натали. Октябрьская площадь.
22.30 - Праздничный фейерверк. Набережная реки Великой.
Программу всех праздничных дней можно посмотреть здесь