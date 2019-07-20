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Культура

Сегодня в Пскове пройдут основные мероприятия, посвященные Дню города

20 июля 2019 года, 08:59

23 июля псковичи отметят 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1116-летие первого упоминания Пскова в летописи. Основные мероприятия пройдут в городе 20 июля. Жителей и гостей города ждут концерты, квесты, фестивали. Начало мероприятий в 11 часов. Закончится осносновной праздничный день фейерверком на Набережной реки Великой в 22.30.

Праздничная программа на 20 ИЮЛЯ:

С 10.00 - спортивный фестиваль. База ДОСААФ, ул. Яна Райниса.

11.00 - «1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (организатор – компания «Вквестах»). Финский парк.

12.00 - «Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы. Детский парк, амфитеатр.

12.00 - «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города. Октябрьская площадь.

15.00 - «ColorFest». Фестиваль красок. Набережная реки Псковы у Троицкого моста.

16.00 - «Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (организатор – компания «Вквестах»). Улица Профсоюзная, набережная реки Великой.

19.00 - «Лучший город на земле». Концертная программа. Набережная реки Великой, амфитеатр.

19.00 - «С Днём рождения, город мой». Праздничная программа. Улица Профсоюзная.

20.00 - Фестиваль водных фонариков. Набережная реки Псковы у Троицкого моста.

20.00 - «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (организатор – школа танцев Para Dois). Набережная реки Великой у ТЭЦ.

21.00 - Показательные выступления парашютистов. Площадь Ленина.

21.30 - Выступление звезды Российской эстрады Натали. Октябрьская площадь.

22.30 - Праздничный фейерверк. Набережная реки Великой.

Программу всех праздничных дней можно посмотреть здесь


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