Псковский губернатор назвал молодёжную политику важным приоритетом

Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По его словам, активная молодежь при поддержке администрации участвует во Всероссийской форумной кампании. Параллельно на территории области также организуются крупные события для молодежи.

«При существующих внешних и внутренних вызовах молодежная политика получает безусловный приоритет», - сказал он.

«В прошлом году, например, состоялись первый кадровый конкурс «Лидер года» и первый молодежный форум с грантовым фондом 400 тысяч рублей. Сейчас в Себежском районе проходит шестидневный международный молодежный форум «Без границ». А в сентябре пройдёт региональный конкурс на выделение субсидий для реализации молодежных проектов».