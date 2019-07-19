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Общество

Псковский губернатор назвал молодёжную политику важным приоритетом

19 июля 2019 года, 16:11

Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По его словам, активная молодежь при поддержке администрации участвует во Всероссийской форумной кампании. Параллельно на территории области также организуются крупные события для молодежи.

«При существующих внешних и внутренних вызовах молодежная политика получает безусловный приоритет», - сказал он.

«В прошлом году, например, состоялись первый кадровый конкурс «Лидер года» и первый молодежный форум с грантовым фондом 400 тысяч рублей. Сейчас в Себежском районе проходит шестидневный международный молодежный форум «Без границ». А в сентябре пройдёт региональный конкурс на выделение субсидий для реализации молодежных проектов».

Псковский губернатор назвал молодёжную политику важным приоритетом
Михаил Ведерников: «В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи».
Фото Сергея Герасимова.

Глава региона добавил, что для детального анализа полученных результатов будет проведена серьезная социологическая работа. По ее итогам проведут корректировку уже проведенной работы и наметят перспективные направления для дальнейшей деятельности.

Михаил Ведерников также отметил, что центральной площадкой для поддержки молодежных идей и консолидации всех конструктивных некоммерческих организация области является проектный офис «Команды 2018».

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