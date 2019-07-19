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Общество

Стало известно, как Красногородский район отметит годовщину освобождения от фашистов

19 июля 2019 года, 16:06

Красногородский район готовится отметить 75-летие освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков и 555-ую годовщину со дня образования поселка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

День поселка начнется с традиционного шествия праздничной колонны. По маршруту от стадиона к центральной площади вместе пройдут представители власти района, организаций и предприятий Красногородска, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, жители и гости населенного пункта.

В 11.00 часов на площади состоится митинг, где с памятными датами присутствующих поздравит Глава муниципального образования Валентина Понизовская и другие официальные лица. Чтобы почтить память воинов, погибших в боях на территории Красногородского района, к воинскому захоронению в центре поселка возложат цветы.

В субботу в поселке пройдут и несколько спортивных мероприятий. Так, на летней спортивной площадке реки Синяя будут организованы соревнования по пляжному волейболу, в которых примут участие спортсмены из районов области. А на местном стадионе состоится ответный товарищеский матч между командами Красногородского и Пустошкинского районов.

В День поселка для жителей и гостей Красногородска приготовлена насыщенная культурная программа с участием творческих коллективов области. Завершится праздник фейерверком и дискотекой.

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