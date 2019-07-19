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Общество

Любителей вкусно готовить приглашают на фестиваль «Скатерть-самобранка» в Дновский район

19 июля 2019 года, 14:12

Мастеров декоративно-прикладного творчества приглашают поучаствовать в фестивале «Скатерть-самобранка», который пройдет в Дновском районе 17 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками фестиваля могут стать любители вкусно готовить, владельцы личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели, представители социального предпринимательства.

Фестиваль пройдет накануне Яблочного Спаса, поэтому конкурсантам в первую очередь предлагается приготовить блюда из яблок. Фото и пошаговые рецепты приветствуются.

Подать заявку на участие в фестивале можно по телефону 8(81135)28135 или по электронной почте rkcdno@mail.ru.

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