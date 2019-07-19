Какие объекты включат в объединенный Псково-Изборский музей, решит спецкомиссия

Специальная комиссия решит, какие музейные объекты будут включены в объединенный Псково-Изборский музей. Об этом 18 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил и.о. директора объединенного музея Александр Голышев.
Специальная комиссия решит, какие музейные объекты будут включены в объединенный Псково-Изборский музей. Об этом 18 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил и.о. директора объединенного музея Александр Голышев.
Пока из схемы выпадает Порховская крепость. Это не совсем правильно. И мы надеемся, что когда будет создано федеральное учреждение, мы решим вопрос о Порховской крепости. Это последняя крепость перед появлением огнестрельного оружия.
Напомним, 11 июля объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию.
Отметим, решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.