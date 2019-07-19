Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Какие объекты включат в объединенный Псково-Изборский музей, решит спецкомиссия

19 июля 2019 года, 11:37

Специальная комиссия решит, какие музейные объекты будут включены в объединенный Псково-Изборский музей. Об этом 18 июля в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил и.о. директора объединенного музея Александр Голышев.

По его словам, скорее всего, в состав учреждения войдут все филиалы Псковского музея заповедника.

Пока из схемы выпадает Порховская крепость. Это не совсем правильно. И мы надеемся, что когда будет создано федеральное учреждение, мы решим вопрос о Порховской крепости. Это последняя крепость перед появлением огнестрельного оружия.


Какие объекты включат в объединенный Псково-Изборский музей, решит спецкомиссияАлександр Голышев, и.о. директора объединенного музея
Александр Голышев добавил, что они рассчитывают подойти к созданию документов по федеральным учреждениям в ноябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ни один сотрудник объединенного Псково-Изборского музея-заповедника не обижен – Александр Голышев

Напомним, 11 июля объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию.

Отметим, решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове открылась персональная выставка картин из бисера Геннадия Куркина
Псковский губернатор назвал молодёжную политику важным приоритетом
Стало известно, как Красногородский район отметит годовщину освобождения от фашистов
Любителей вкусно готовить приглашают на фестиваль «Скатерть-самобранка» в Дновский район
Опубликована программа международного фестиваля колокольного звона в Пскове
На водосвятный молебен в Выбуты можно будет доехать на бесплатном автобусе
На Серебряном озере сегодня стартовал трёхдневный фестиваль туристической песни
Ни один сотрудник объединенного Псково-Изборского музея-заповедника не обижен – Александр Голышев
Развести костёр и сидеть на месте: что делать пермякам, заблудившимся в лесу

Комментарии

Авторизация
No comments
Двадцать вместо шести

Культура / ТВ
17 июля 12:41

Двадцать вместо шести

Как волонтеры помогают псковичам подключить цифровое ТВ и где получить компенсацию за приставку
Вровень с Вавилоном

Культура / Наследие
16 июля 11:06

Вровень с Вавилоном

Какая выгода Пскову от внесения древних памятников в ЮНЕСКО, что будет с ними дальше, почему сократилась псковская номинация и какие еще объекты могут попасть в Список всемирного наследия
Курган Дружбы 0707

Культура / Фестиваль
12 июля 09:59

Курган Дружбы 0707

Насыпанный партизанами холм славы в честь подпольщиков трех стран россияне смогли только увидеть из-за желтой ленточки