Александр Голышев: Мы должны презентовать России уникальные псковские памятники

11 июля объединённый Псково-Изборский музей-заповедник получил государственную регистрацию. Как сообщил и.о. директора объединенного музея Александр Голышев, это не механическое объединение, а новое музейное учреждение, которое будет реализовывать ту миссию, которую на него возлагают.
По словам Александра Голышева, в ближайшие полгода будет проводиться работа по получению объединенным музеем статуса федерального.
Что мы должны презентовать России? Конечно, уникальные псковские памятники. Какие события ждем? Больше 1000 квадратных метров экспозиционных площадей Двора Постникова и музейный образовательный центр, который будет расположен в Малом Доме Постникова. В большом доме Постникова дух захватает: помещения, переходы, галереи, кажется там ничего делать не надо, просто ходи и восторгайся. Тоже самое можно сказать об отреставрированном Варлаамовском угле.
Александр Голышев,Также Александр Голышев напомнил, что проходят реставрационные работы в Музейном квартале.
и.о. директора объединенного музея
«Что касается Изборска, то там тоже не все закончено. Благодаря директору изборского музея, там начинается строительство выставочного зала площадью 700 метров. Строительство идет на средства инвестора. У нашего взаимного объединения блестящее окончание года, - сказал Голышев.
Напомним, решение о придании объединенному музею федерального статуса было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры России Владимира Мединского.