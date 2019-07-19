Александр Голышев: Мы должны презентовать России уникальные псковские памятники

Что мы должны презентовать России? Конечно, уникальные псковские памятники. Какие события ждем? Больше 1000 квадратных метров экспозиционных площадей Двора Постникова и музейный образовательный центр, который будет расположен в Малом Доме Постникова. В большом доме Постникова дух захватает: помещения, переходы, галереи, кажется там ничего делать не надо, просто ходи и восторгайся. Тоже самое можно сказать об отреставрированном Варлаамовском угле.



