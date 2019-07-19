Развести костёр и сидеть на месте: что делать пермякам, заблудившимся в лесу

Псковские спасатели опубликовали памятку, которая расскажет, что делать, если заблудился в лесу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

- Лучше сидите на месте, детям – однозначно лучше ждать;

- Если о том, что вы пошли в лес никто не знал, то в первые сутки вас могут и не искать (разве что детей – родители). Поэтому приготовьтесь прожить в лесу три-четыре дня;

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти человека легче;

- Идеальное средство от ссадин, порезов, ушибов – пихтовая смола (а также еловая и сосновая). Она и дезинфицирует, и заживляет;

- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирайте высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.