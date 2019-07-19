На Серебряном озере сегодня стартовал трёхдневный фестиваль туристической песни

Фестиваль туристической песни пройдет на Серебряном озере (Гдовский район, 55-й км шоссе Псков-Гдов) с 19 по 21 июля. В 17-й раз на берегу озера соберутся барды и туристы не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В пятницу, 19 июля, пройдёт традиционная творческая спевка у костра. В субботу, 20 июля, в 12.00 состоятся соревнования по спортивному ориентированию, а в 14.00 запланированы тренировочные заезды на каяках и байдарках и детские соревнования по туризму. В этот же день в 18.00 состоится концерт авторской песни клубов Пскова и Псковской области. Вечером все участники фестиваля соберутся в 22.00 на песни у костра в палаточном лагере.

В воскресенье, 21 июля, в 12.00 состоится закрытие фестиваля. Все участники получат дипломы и памятные подарки.