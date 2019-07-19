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Общество

Начался ремонт автодороги Великие Луки – Усвяты стоимостью 90 миллионов рублей

19 июля 2019 года, 10:58

Начались ремонтные работы на участке автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Начался ремонт автодороги Великие Луки – Усвяты стоимостью 90 миллионов рублей
В нормативное состояние будет приведено около 9 километров дороги.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Сейчас специалисты подрядной организации ведут фрезерование дорожного покрытия и устраивают выравнивающий слой. На этом участке будет установлен верхний слой покрытия, восстановлены обочины, нанесена дорожная разметка термопластиком.

На дорожные работы направят 90 миллионов рублей.

Отметим, в нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выполнен ремонт более чем на 50 участках региональных и местных автодорог.

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