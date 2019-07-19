Начался ремонт автодороги Великие Луки – Усвяты стоимостью 90 миллионов рублей

Начались ремонтные работы на участке автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Начались ремонтные работы на участке автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
На дорожные работы направят 90 миллионов рублей.
Отметим, в нынешнем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выполнен ремонт более чем на 50 участках региональных и местных автодорог.