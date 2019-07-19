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Общество

На «дачных» избирательных участках в Псковской области выберут губернатора Петербурга

19 июля 2019 года, 09:57

Псковская область готова к выборам губернатора Петербурга на «дачных» избирательных участках 8 сентября. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседателя ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александра Брода.

«Это новшество я рассматриваю, как шаг навстречу избирателю и не вижу здесь никаких рисков», - сказал он.

Александр Брод сообщил, что псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» готово проконтролировать выборы, подготовив наблюдателей. Кроме того, организация может взять на себя создание информационного центра и открытие горячей линии для избирателей.

Для голосования на выборах губернатора Петербурга в Псковской области будут работать два десятка дополнительных избирательных участков.

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