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Общество

Сергей Левшаков приедет в Остров 25 июля, чтобы ответить на вопросы местных жителей

19 июля 2019 года, 10:01

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 25 июля приведёт личный прием граждан в Островской межрайонной прокуратуре Пушкиногорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к Островскому межрайонному прокурору Александру Измайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан пройдёт по адресу: город Остров, улица Соляная, д. 2а.

Начало в 17.00.

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