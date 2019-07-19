Сергей Левшаков приедет в Остров 25 июля, чтобы ответить на вопросы местных жителей

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 25 июля приведёт личный прием граждан в Островской межрайонной прокуратуре Пушкиногорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к Островскому межрайонному прокурору Александру Измайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан пройдёт по адресу: город Остров, улица Соляная, д. 2а.

Начало в 17.00.