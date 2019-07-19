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Спорт

Велосипедные гонки стартуют сегодня в Пушкиногорском и Островском районах

19 июля 2019 года, 09:37

Более 60 спортсменов примут участие в Первенстве России по велоспорту в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гонки пройдут с 19 по 23 июля в Пушкиногорском и Островском районах.

Участниками соревнований станут спортсмены из Петербурга, Псковской, Иркутской, Самарской, Воронежской, Новосибирской областей, а также Республики Удмуртия.

Соревнования будут состоять из пяти этапов. В первый день спортсменов ждет групповая гонка. Во второй – велосипедисты примут участие в индивидуальной гонке на 15 километров. В третий день спортсмены проедут по Пушкинским Горам до городища Воронич.

23 июля участников ждет маршрут, который они проезжали в первый день.

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