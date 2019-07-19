«Атлас Российской Империи» и «Устав Петра Первого» привезут в Псков 26 июля

Выставка «Псков и Псковская земля военной истории Отечества» пройдет 26 июля в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, дом 7). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Посетителям представят более восьмидесяти уникальных исторических изданий, посвященных роли города Пскова и Псковской земли в военной истории Отечества.

Специально для выставки в Пскове привезут уникальные издания: «Атлас Российской Империи» (1792 года выпуска) и «Устав Петра Первого» (седьмое издание, 1791 года выпуска).

В этот же день в музее пройдёт презентация специально выпущенного к выставке научного журнала, посвященного Псковско-Островской наступательной операции.

С обзором экспонатов посетителей познакомит доктор исторических наук Андрей Михайлов.